  1. Azerbaycan
18 Eyl 2022 10:08

Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti

Azerbaycan ölen 32 Ermeni askerinin cesedini teslim etti

Azerbaycan, sınırdaki çatışmalarda ölen 32 Ermeni askerin cesedini Ermenistan'a teslim etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-14 Eylül'deki çatışmalarda Ermenistan'ın çok sayıda kayıp verdiği belirtildi.

Açıklamada, askeri operasyonların ardından Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen arazilerde bulunan 32 Ermeni askerinin cesedinin Azerbaycan Askeri Savcılığı çalışanlarınca incelendiği ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı kaydedildi.

Cesetlerden 32'sinin Ermenistan'a teslim edildiği, diğerlerinin de yakında teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1904830
https://tr.mehrnews.com/news/1904830/

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