Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs kararına tepki

Türk medyasına göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarını açıkladı. ABD’nin bu kararına başta Kuzey Kıbrıs ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

ABD’nin aldığı bu karara Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan paylaşılan yazılı açıklamada, “Amerikan yönetiminin adadaki ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemez” denildi.

Öte yandan bakanlık, GKRY’nin askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını son dönemde artırdığının da altını çizdi.

ABD'nin Güney Kıbrıs ile ilgili silah kararına sert tepki gösteren Türk Dışişleri Bakanlığı ise, "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz. KKTC makamlarının sözkonusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz." açıklamasını yaptı.