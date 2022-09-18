Lapid ve Erdoğan, New York'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’nin New York kentine gitti.

New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu Genel Görüşmelerine bir çok dünya lideri de katılıyor.

Arap medyasına göre işgalci rejim başbakanı Yair Lapid de zirveye katılacak.

Lapid ve Erdoğan'ın New York'taki BM Genel Kurulu sırasında bir araya geleceği belirtildi.

Ankara ve Tel Aviv, Filistin sorunu ve Doğu Akdeniz'deki enerji politikası da dahil olmak üzere bölgesel meseleler üzerindeki farklılıklardan zarar gören ikili ilişkileri onarmaya çalışıyor.