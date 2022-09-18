İran: ABD ile mahkum takasına hazırız

Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kenani, ABD ile mahkum takası ile ilgli olarak, "Bu konunun 2015 tarihli nükleer anlaşma müzakereleri süreciyle hiçbir ilgisi olmadığını bildirdik. Bunun anlamı her hâlükârda mahkum takası konusunu insani bir sorun olarak çözmeye hazırız demektir." dedi.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"Mahkum takasına hazır olduğumuzu zaten daha önce de duyurmuştuk. Bu konuyla ilgili olarak farklı kanallarla müzakereler yürütülmüş ve taraflar gerekli anlaşmaları yapmıştır. Bunun uygulanması artık Amerikan hükümetinin kararına bağlı. Bu anlaşmayı yerine getirmeye hazırız."

Kenani, Viyana müzakerelerine ilişkin, "Müzakere sürecinde sorumluluk alması ve müzakerelerin verimli geçmesine katkı sağlaması gereken ana taraf ABD'dir. Daha önce de vurguladığımız gibi, müzakerelerde tamamlayıcı rol Washington hükümetine aittir ve Avrupa bile bu konuda Amerikan hükümetinin tam gerisindedir. Biden hükümeti gerçekten sorumlu davranıp müzakereleri sonuçlandırmaya hazırsa, Avrupa, Rusya ve Çin'den hiçbiri buna karşı çıkamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Sherman yaptığı açıklamada, nükleer müzakere sonucuna bakmaksızın İran'da güvenlik gerekçesiyle tutuklulukları devam eden çifte vatandaşların serbest bırakılması için çalışacağız." dedi.

Nükleer müzakerelerin son durumu hakkında Wendi, İran'ın verdiği yanıtın Biden yönetimi için "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

ABD'li yetkili, "Şu anda top İran'ın sahasında. Biden hala bir anlaşmaya varmanın ABD'nin çıkarına olduğuna inanıyor." diye konuştu.