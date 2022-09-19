  1. Dünya
  2. Avrupa
19 Eyl 2022 11:13

ABD’nin Dedeağaç planı: Deniz üssüne çevirecekler

ABD’nin Dedeağaç planı: Deniz üssüne çevirecekler

Yunan basını, ABD’nin lojistik amaçlı kullanılan Dedeağaç limanını adeta yeni bir deniz üssüne dönüştürmeyi hedeflediğini yazdı. Böylece limana Amerikan muhrip gemileri yanaşabilecek.

Hürriyet'e göre, ABD, son yıllarda Balkanlar ile Avrupa’ya silah ve personel sevkıyatı için kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını, adeta yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlıyor.

Hedef, özelleştirme süreci başlatılan Dedeğaç limanı ile ilgili ihaleyi, Amerikan şirketlerinin kazanması ve limanın ABD Deniz Kuvvetleri’nin “çelik yumruğu” olarak da bilinen “Arleigh Burke” sınıfı muhrip gemiler (destroyer) ile benzer büyüklükteki savaş gemilerinin yanaşabilecekleri şekilde genişletilmesi. Yunan Kathimerini gazetesi, ABD’nin, başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle, Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazdı.

“Arleigh Burke” sınıfı destroyerler, ABD’nin Girit adasındaki Suda üssüne yanaşabiliyorlar. Bu planın gerçekleştirilmesi halinde çeşitli tipte savaş gemileri, Dedeağaç limanını da kullanabilecek. Yunanistan, geçen yıl ABD ile imzaladığı yeni savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türkiye’den sadece 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta, 156’ncı Motorize Topçu Taburu’nun barındığı “Yanuli” kışlasını üs olarak tahsis etti. “Yanuli” kışlasında, Balkanlar ve Avrupa ülkelerine gitmek üzere Dedeağaç’a gelen Amerikan askerlerinin konaklayabilmeleri için 300-400 kişi kapasiteli tesisler inşa ediliyor.

News Code 1904854
https://tr.mehrnews.com/news/1904854/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler