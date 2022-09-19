Viyana görüşmelerinde henüz çözülmemiş birkaç konu var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Viyana müzakereleri ile ilgili bir soruya "Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması tüm tarafların yararına olacaktır." dedi.

Peskov, "Nükleer müzakerelerde bazı konulardaki anlaşmazlıklar hala devam ediyor. Bu konular üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Sherman nükleer anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada İran'ın verdiği yanıtın Biden yönetimi için "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.