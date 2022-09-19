İran'dan Pelosi'nin Ermenistan ziyaretine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Güney Kafkasya krizi

Güney Kafkasya'da yeniden tırmanan gerginliğe ilişkin Kenani, "İran'ın Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmelere ilişkin net duruşu defaatle dile getirilmiştir." dedi.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"İran, komşuluk politikası çerçevesinde bölgedeki krizin yapıcı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmak üzere bir an önce diplomatik çalışmalara başvurdu.

Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında telefon görüşmesi yapıldı. İran'ın görüş ve tutumlarını dile getiren Cumhurbaşkanı Reisi, siyasi tavsiyelerini Ermeni tarafına iletmiştir. Ardından İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi."

İran'ın krizin son bulması için elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini anlatan Kenani, "Her iki tarafla dostane ilişkilere sahip olan İran, gerilimleri sona erdirmek ve anlaşmazlığı çözmek için hala yardımcı olmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 'Mahsa Amini' iddiası

Kenani, ABD'li yetkililerin İranlı kadınlar hakkındaki iddialarına tepki göstererek, "ABD'li makamların İran'ın içişleri ile ilgili açıklamaları kabul edilemez. Amerika hükümeti İran halkı için gerçekten endişeleniyorsa, milletmize karşı onlarca yıllarca devam eden tek taraflı ve yasadışı ekonomik ablukayı kaldırmalı ve İran halkına karşı baskıcı politikalar yürütmeyi ve desteklemeyi bırakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan-Tacikistan krizi

Nasır Kenani, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Bu çatışmaların devam etmesinden endişe duyuyoruz ve krizi çözmek için en iyi yönetemin diplomasi olduğuna inanıyoruz. İki tarafa anlaşmazlıkları çözme konusunda yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bildirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York ziyareti

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin New York ziyaretine dair Kenani, "New York ziyareti sırasında ABD'li yetkililerle herhangi bir görüşme olmayacak. Sayın Reisi bu konuda görüşlerini net olarak dile getirdi. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Reisi'ye eşlik eden başmüzakereci Bakıri de ABD'li makamlarla görüşmeyecek." açıklamasını yaptı.

Pelosi'nin Ermenistan ziyareti

Kenani, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Bize göre Güney Kafkasya bölgesinde gerilimin tırmandırılması bölge ülkeleri ve iki tarafın yararına değil. Gerginliği düşürmek için Azerbaycan ile Ermenistan'ın diyaloğa başvurması gerektiğine inanıyoruz. Bölgedeki jeopolitik değişim ve uluslararası sınırların değiştirilmesi bölgede istikrarsızlığa yol açabilir. İfade ettiğim gibi, gerilimi tırmandırmak Azerbaycan ve Ermenistan ile bölge halklarının lehine değil."

Hamas-Suriye ilişkileri

Sözcü Kenani, Hamas ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını olumlu karşılayarak, "Son dönemde çeşitli ülkelerin Suriye politikasını değiştirdiğine ve Şam ile ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalıştığına tanık olduk. Aynı zamanda İran,Hizbullah ve Rusya'nın olumlu çabalarıyla Suriye'nin Hamas ile ilişkilerinin norlmalleşmesine şahit olduk. Direniş grupları arasındaki yakınlaşma, bölgenin barış ve istikrarını ve güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olabilir." diye konuştu.