Rusya'dan Türkiye'ye ŞİÖ şartı

Türkiye’nin ŞİÖ’ye üyelik başvurusunun ilgili belge gelir gelmez değerlendirmeye alınacağını ifade eden Rusya Devlet Başkanlığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov, Ankara’nın ŞİÖ’ye girmesi için NATO üyesi olmaması gerektiğini söyledi.

Sputnik’e demeç veren Hakimov, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ankara’nın amacı ŞİÖ üyeliğidir” açıklamasını değerlendirdi.

Türkiye’nin ŞİÖ çalışmalarında uzun süredir diyalog partneri olarak yer aldığını ve rekabetçi faaliyetlere katıldığını anımsatan Hakimov, “Eğer başvuru gelirse, dikkatli bir şekilde ele alınacak. Şu anda başvuru yok” dedi.

"Türkiye, Rusya'yı bir numaralı düşman ilan eden NATO'nun üyesi"

Hakimov, Türkiye’nin ŞİÖ’ye girmesi için bir dizi kriteri karşılaması ve NATO üyesi olmaması gerektiğini belirtti.

“Yeni üyelerin kabulüyle ilgili bir dizi kriterin yer aldığı yönetmeliğimiz var. Bu kriterler arasında Avrasya bölgesinde bulunulması, ŞİÖ üye ülkeleriyle aktif diplomatik ve ticari-ekonomik ilişkilerin, kültürel bağların bulunması, ŞİÖ ülkeleriyle çatışma halinde olunmaması, harici çatışmalara dahil olunmaması, BM Güvenlik Konseyi yaptırımları bulunmaması ve ayrıca ŞİÖ üyelerine düşman olan veya onların aleyhine hareket eden faaliyetlerde ve bloklarda bulunulmaması yer alıyor” diyen Hakimov, Türkiye’nin Rusya’yı bir numaralı düşman ilan eden NATO’nun üyesi olduğunun altını çizdi.

Hakimov, Türkiye ile ŞİÖ’yü birbirine bağlayan tüm olumlu hususların yanında dikkatle incelenmesi gereken faktörler de bulunduğunu vurguladı.