Jake Sullivan, Siyonist mevkidaşı ile İran’ı görüştü

Beyaz Saray Basın Servisi'nin bildirdiğine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Siyonist mevkidaşı Eyal Holata ile Rusya ve İran arasında artan askeri işbirliğini görüştü.

ABD’liler, İran'ın "askeri teknoloji" karşılığında Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) ve silah verdiğini iddia ediyor.

Son günlerde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilat (CIA) Başkanı William Burns Washington'un Rusya ile İran arasında artan işbirliğinden endişe duyduğunu ve bu işbirliğinin tam bir savunma ortaklığına dönüşeceğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

AB ve İngiltere, 20 Ekim'de Rusya'ya insansız hava aracı sattığı iddiasıyla İran'a yaptırım kararları almıştı. E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya da 21 Ekim'de BM'ye suçlamaların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.