İran, müzakerelerde mantıklı tutumlarında ısrar ediyor

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakerelerin son durumuna ilişkin olarak, "Müzakereler bir süreçtir ve bu süreç halen devam etmektedir. Müzakerelerin devamlılığı sağlanmış olup, konular ciddi bir şekilde takip edilmektedir" dedi.

Bakıri Keni, "İran, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde mantıksal tutumunu vurgulamaya devam etmiş ve İran'ın mantığı kabul görmüştür" ifadelerinde bulundu.

Bakıri, "İran'ın müzakerelerdeki mantığı, Trump'ın uyguladığı acımasız yaptırımların tamamen kaldırılması yönündedir" ifadelerinde bulundu.

Bakıri, İran'ın ekonomik çıkarlarının önündeki engellerin tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

İranlı başmüzakereci, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılması ana hedefimizdir ve batılı taraflarla müzakerelerin çerçevesi bu temelde devam etmektedir" diye kaydetti.

