Başmüzakereci Bakıri, Rusya BM Temsilcisi Ulyanov ile Viyana'da görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov ile Viyana'da görüştü.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni beraberindeki heyetle, yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bügün Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Viyana'daki görüşmelerde İran ile diğer tarafların sunduğu tekliflerin tartışılacağını kaydetmişti.
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