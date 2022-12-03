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3 Ara 2022 10:48

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rus mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rus mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, çok taraflılık yaklaşımını güçlendirmek ve tek taraflılığa karşı koymak ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında yer alan ilkelere bağlı kalmak için iki ülke arasında işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Katarlı mevkidaşının daveti üzerine 29 Kasım'da Doha'ya gitmişti.

News Code 1906214

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