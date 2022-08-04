Bakıri ve Mora Viyana'da bir araya geldi

Avusturya'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, AB Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enrique Mora ile Viyana'da bir araya geldi.

Bakıri bu görüşmeden önce Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov ile bir görüşme yapmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni beraberindeki heyetle, yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bügün Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Viyana'daki görüşmelerde İran ile diğer tarafların sunduğu tekliflerin tartışılacağını kaydetmişti.