  1. Siyaset
4 Ağu 2022 16:22

Bakıri ve Mora Viyana'da bir araya geldi

Bakıri ve Mora Viyana'da bir araya geldi

Viyana Müzakereleri'nin yeni turuna katılmak üzere bugün Avusturya'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, AB Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

Avusturya'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, AB Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enrique Mora ile Viyana'da bir araya geldi.

Bakıri bu görüşmeden önce Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov ile bir görüşme yapmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni beraberindeki heyetle, yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bügün Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Viyana'daki görüşmelerde İran ile diğer tarafların sunduğu tekliflerin tartışılacağını kaydetmişti.

News Code 1903938
https://tr.mehrnews.com/news/1903938/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler