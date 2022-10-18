Rusya'da askeri uçağın düşmesi nedeniyle 13 kişi öldü

Bir Rus askeri jeti, Ukrayna sınırı yakınında havalandıktan kısa bir süre sonra Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Su-34 tipi savaş uçağının 9 katlı binaya düşmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre, Acil Durumlar Bakanlığı, kaza sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rusya sağlık bakanı Mihail Murashko, ilk belirlemelere göre üç kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını söylemişti.

Daha sonra Acil Durumlar Bakanlığı, 6 kişi olarak açıklamıştı.

Ne Olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkan Su-34 tipi savaş uçağının, Yeysk şehrine düştüğünü açıkladı.

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen açıklamada, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu aktarılarak, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı.

Kaynak: Cumhuriyet

