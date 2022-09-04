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4 Eyl 2022 11:49

Suriye'de askeri helikopter düştü

Suriye'de askeri helikopter düştü

Suriye'nin Hama kentinin kuzeydoğusunda askeri bir helikopterin eğitim görevi sırasında düştüğü bildirildi.

Suriye medyasına göre, bu sabah Hama’nın kuzeydoğusunda askeri bir helikopterin eğitim görevi sırasında, teknik bir arıza sonucu düştüğü bildirildi.

Kazada helikopter mürettebatının hayatını kaybetiği öğrenildi.

News Code 1904575
https://tr.mehrnews.com/news/1904575/

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