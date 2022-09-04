Suriye'de askeri helikopter düştü

Suriye medyasına göre, bu sabah Hama’nın kuzeydoğusunda askeri bir helikopterin eğitim görevi sırasında, teknik bir arıza sonucu düştüğü bildirildi.
Kazada helikopter mürettebatının hayatını kaybetiği öğrenildi.
Suriye'nin Hama kentinin kuzeydoğusunda askeri bir helikopterin eğitim görevi sırasında düştüğü bildirildi.
Suriye medyasına göre, bu sabah Hama’nın kuzeydoğusunda askeri bir helikopterin eğitim görevi sırasında, teknik bir arıza sonucu düştüğü bildirildi.
Kazada helikopter mürettebatının hayatını kaybetiği öğrenildi.
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