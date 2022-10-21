Tahran'da 3. Deniz güvenliği çalışma grubu toplantısı düzenlendi

Deniz güvenliği çalışma grubu toplantısı, bölge ve bölge ötesi dost ülkelerle dostluk ve askeri işbirliğini pekiştirirken ve deniz diplomasisini geliştirirken, ordu deniz kuvvetlerinin uluslararası arenadaki gücünü göstermektedir.

Deniz Güvenliği Çalışma Grubu'nun üçüncü toplantısına Hindistan, Pakistan, Tayland, Bangladeş ve Umman deniz kuvvetleri temsilcileri katıldı.

Deniz güvenliği çalışma grubu toplantısı, Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin deniz komutanlarının katılımıyla Hint Okyanusu bölgesinde deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla 2008 yılında başlatıldı.

Roya Fereyduni