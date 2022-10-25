İran'ın hac kontenjanı arttı

Basın mensuplarına konuşan Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab, "Bu yıl hac sezonunda yaklaşık 40 bin İranlı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gitti, ancak gelecek sene 85 bin kişi hac ziyaretine gönderilecek." dedi.

Hüccetül İslam Nevvab, "Gelecek yıl kutsal topraklara gönderilecek hacı adaylarının yüzde 25'i 65 yaş üstü kişiler olacak." ifadesini kullandı.

Umre ziyareti hakkında Hüccetül İslam Nevvab, "İran vatandaşları için umre ziyaretinin yeniden başlaması konusu iki ülke devlet adamlarının kararına bağlıdır." açıklamasını yaptı.