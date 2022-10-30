Rusya, BM’ye tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını bildirdi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımını askıya aldığını bir mektupla resmi olarak bildirdiği belirtildi.

Sputnik’in ulaştığı mektupta, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz Filosu ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan gemilere yönelik saldırısı nedeniyle Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde faaliyet gösteren sivil gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceği ve Rus tarafının bugünden itibaren Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını belirsiz bir süreliğine askıya aldığı” ifadelerine yer verildi.

Sivastopol sularında saldırıya uğrayan gemiler ve altyapının Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracatı için kurulan insani koridorun işlemesinde kullanıldığını anımsatan Nebenzya, saldırının Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanması için oluşturulan güvenlik koridoru örtüsü altında gerçekleştirildiğini kaydetti.