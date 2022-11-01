Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili yeni açıklamalara imza attı.

'BM ile süreci takip ediyoruz' diyen Çavuşoğlu, engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

'Bir Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz' diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.