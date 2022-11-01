  1. Türkiye
1 Kas 2022 16:45

Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

Çavuşoğlu'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ve Putin ile görüşecek' dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili yeni açıklamalara imza attı.

'BM ile süreci takip ediyoruz' diyen Çavuşoğlu, engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

'Bir Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz' diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.

News Code 1905616

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler