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28 Eki 2022 12:31

ABD, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini istiyor

ABD, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini istiyor

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, ABD'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) tahıl anlaşmasını yenileme çabalarını desteklediğini, yenilenmiş bir anlaşmanın gıda fiyatlarının düşmesine destek olacağını söyledi.

Kirby, gazetecilerle yaptığı görüşmede Rusya'nın anlaşma konusunda zorluk çıkaracak herhangi söylemde bulunmasının ise "emtiaları silah haline getirmenin bir başka yolu" olacağını ifade etti.

Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin Batılı ticari uyduların savaşa dahil olmaları halinde Rusya için meşru hedefler olacağı söylemleri hakkında yöneltilen soruya ise ABD altyapısına saldırı gerçekleştirilmesi durumunda yanıt verileceğini belirtti.

Kirby, kamuya açık verilerin Rusya'nın uydu savunma sistemleri konusunda çalışma yaptığını gösterdiğini söyledi.

Kaynak: T24

News Code 1905520

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