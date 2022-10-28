ABD, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini istiyor

Kirby, gazetecilerle yaptığı görüşmede Rusya'nın anlaşma konusunda zorluk çıkaracak herhangi söylemde bulunmasının ise "emtiaları silah haline getirmenin bir başka yolu" olacağını ifade etti.

Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin Batılı ticari uyduların savaşa dahil olmaları halinde Rusya için meşru hedefler olacağı söylemleri hakkında yöneltilen soruya ise ABD altyapısına saldırı gerçekleştirilmesi durumunda yanıt verileceğini belirtti.

Kirby, kamuya açık verilerin Rusya'nın uydu savunma sistemleri konusunda çalışma yaptığını gösterdiğini söyledi.

Kaynak: T24