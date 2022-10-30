Ankara kulislerinin derin adamı açıkladı: İşte 2023 seçim tarihi

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağına dair herhangi bir tartışma yaşanmayacağını söyledi.

"Çünkü seçim Mayıs ayına alınacak. Bu eğilim açık görülüyor. TBMM başkanı dahil iktidarın tamamına göre, Erdoğan’ın zamanında yapılacak seçimlerde aday olmasının önünde engel yok" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Oysa rafine hukukçuların tamamı da 'aday olamaz' diyor. İktidarın kendinden emin açıklamalarına karşın, hala hukuki olarak meseleyi değerlendirdiğinin de altını çizelim. Her zamanki gibi savunuyorlar ama emin değiller. Mesele YSK’nın önüne gider mi? Emin değilim. Giderse zor karar verecektir.

Mevcut anayasa gerçekten iktidar için bir anlam ifade ediyor mu? Bakın 10 Ağustos 2014’de Erdoğan doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Seçim döneminde başbakanlıktan, parti genel başkanlığından istifa etmedi. Anayasa hükmü okuma yazma bilen herkesin anlayacağı kadar net:

'Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erer.'

Erdoğan, 10 Ağustos’ta seçildi , 28 Ağustos’ta yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı. 18 gün anayasaya aykırı bir durum oluşturmasına karşın milletvekili, başbakan ve parti genel başkanı olarak kaldı."