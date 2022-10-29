İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatı 7 milyar metreküpü aştı

Türkiye İstatistik Ofisi'nin istatistiklerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında İran-Türkiye ticareti %26 artarak 4 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde iki ülkenin ticaret dengesi 3 milyar 799 milyon dolardı.

Rapora göre, Türkiye'nin Ocak-Eylül 2022 döneminde İran'a ihracatı aynı dönemde bir önceki yıla göre %11 artarak, 2 milyar 213 milyon dolar değerine ulaştı.

Türkiye'nin bu yılın ilk 9 ayında da İran'dan yaptığı ithalat, bir önceki yıla göre gözle görülür bir artışla 2 milyar 596 milyon dolara ulaştı.

İran, son 9 ayda Türkiye'ye 7 milyar metreküpün üzerinde gaz ihracatının gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye, Ocak-Nisan 2021 arasında İran'dan 1 milyar 809 milyon dolarlık mal ithal etti.