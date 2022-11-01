Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti.

Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasıyla ilgili, Rusya ve Ukrayna'nın ihraç ettiği ürünlere, tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.