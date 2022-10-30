İran'ın Türkiye'ye ihracatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan son istatistikler Ankara’nın Tahran ile ticaretinin bu yılın ilk 9 ayında yüzde 26 büyüdüğünü gösteriyor.

2021 Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 799 milyon dolar olan İran ile Türkiye arasındaki ticaret değeri, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 890 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'nin İran'a ihracatı 2022 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2 milyar 213 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 2021 Ocak-Eylül döneminde İran'a 1 milyar 990 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı.

Bu yılın 9 ayında Türkiye’nin İran'dan ithalatı arttı. Türkiye 2022 Ocak-Ekim döneminde İran’da 2 milyar 596 milyon dolarlık ürün ithal etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 arttığını gösteriyor. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 890 milyon dolara yakın gerçekleşti.

İran'ın Türkiye ile olan ticaret dengesi bu yılın 9 ayında 383 milyon dolarla Tahran lehine oldu.

Avrupa Birliği'nin istatistik servisi Eurostat'ın verilerine göre, Ocak-Eylül 2022 döneminde İran'dan Türkiye'ye 7 milyar metreküpten fazla doğal gaz ihracatı yapıldı.