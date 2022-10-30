İran ile Kuveyt arasında diyalog artıyor

Yaklaşık 7 yıl aradan sonra, İran-Kuveyt Ortak Konsolosluk Komisyonu Toplantısı, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları yetkililerinin katılımıyla yarın Kuveyt'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bu toplantıda İran vatandaşlarına vize hizmetleri, Kuveyt'te yaşayan İranlıların sorunları ve iki ülke arasındaki deniz ticaretiyle ilgili konular masaya yatırılacak.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Ekim'de Kuveyt Dışişleri Bakanı Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile telefonda görüştü.

Yeni görevi dolayısıyla Kuveytli mevkidaşını kutlayan Emir Abdullahiyan, Tahran'ın dış politikada birinci önceliğinin komşular olduğunu söyledi.