Putin, Paşinyan ve Aliyev, Soçi'de görüşecek

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Simonyan, bir gazetecinin Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçl görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna "Toplantının gerçekleştirileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Putin'den davet gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ve Paşinyan'ı üçlü görüşme için Rusya'ya davet etmişti.

Liderler arasında güncel konuların ele alınması planlanıyor.

Kaynak: Sputnik