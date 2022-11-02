İran halkı yaptırım çağrısı yapanlara taviz vermeyecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Galibaf, ABD’nin küresel politikasını eleştirerek, “Diğer ulusların iradesine karşı harekete geçen Amerika yönetimi, son yıllarda defalarca darbe, iç savaş, terörist grupları silahlandırma, işgal ve renkli devrim gibi planlara başvurmuştur.” dedi.

İran’daki son olaylara değinen Galibaf, İran düşmanlarının casus servisleri ile ajanlarının ülkede kaos çıkarmak amacıyla özel bir plan tasarladığını belirterek, “Tüm vatandaşlarımız İran topraklarının her karışını seviyor. Bu nedenle İran halkı, yaptırım çağrısı yapanlar, savaşı destekleyenler ve teröristlere taviz vermeyecektir.” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf, "Zulüm yapanlar tüm askeri, güvenlik ve medya gücüne rağmen eninde sonunda milletlerin iradesine boyun eğecektir. Bunu Yüce Allah vaad ediyor. ABD’siz dünya güzel bir yer olacaktır.” diye konuştu.