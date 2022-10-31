İran Meclis Bakanı Galibaf Azerbaycan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslami Şura Meclis Bakanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yakında Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Galibaf, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi yıllık toplantısında katılmak üzere Mayıs ayında Bakü'ye ziyarette bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dün akşam Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülkeyi ilgililendiren hususular ve bölgesel ile uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede İran ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke cumhurbaşkanlarının son Astana'da yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, Azerbaycan de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü vurguladı.

Bölge güvenliğinin önemine değinen Emir Abdullahiyan, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güvenliğini bölge ile İran'ın güvenliği olarak görüyoruz ve bölgede herhangi bir yabancı askerin konuşlandırılmasına karşı olduğumuzu ve bölgenin istikrarı ve huzuruna aykırı olduğunu beyan ettik." diye konuştu.