Siyonist Rejim, IŞİD maskesinin arkasına saklanamayacağını bilmeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşların yakınları ve İran milletine başsağlığı ve saldırıda yaralananlar için Yüce Allah'tan acil şifalar diledi.

Meclis Başkanı Galibaf, "Yüce Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin de söylediği gibi, bu tür felaketlerin sebebi karşısında kararlı ve akıllıca hareket etmek gerekiyor" dedi.

Galibaf, "Siyonist Rejim ve bölgedeki gerici güçler, IŞİD veya Londra televizyonlarının maskesi arkasına saklanamayacaklarını bilmeli ve İran'da dökülen kanların hesabını vermelidir" ifadelerinde bulundu.

