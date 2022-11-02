Reisi'den Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'ya tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı seyyid İbrahim Reisi gönderdiği bir mesajda Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Lula da Silva'nın başlayacağı yeni görev döneminde iki ülke arasındaki işbirliklerinin daha artmasını temenni etti.

Reisi'nin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İran ve Brezilya çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel sektörlerde işbirliğini geliştirmek için geniş kapasitelere sahip ve iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği şimdiye kadar değerli başarılara yol açmıştır."

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

