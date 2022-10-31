İran, Brezilya devlet başkanı Lula da Silva’yı tebrik etti

Latin Amerika'nın en büyük demokrasisi Brezilya'da aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun dört yıllık devlet başkanlığına son veren İşçi Partisi lideri Luiz Inácio Lula da Silva'ya dünyadan tebrik yağıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı Brezilya'da düzenlenen ikinci tur başkanlık seçimlerindeki zaferi için tebrik etti.

Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti olarak Brezilya ile uzun süredir devam eden ve iyi niyet ile karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerin yeni seçilen devlet başkanının yönetiminde daha da geliştirilmesini umuyoruz.” dedi.

İran ve Brezilya arasındaki diplomatik ilişkilerin önümüzdeki yıl 120. yılına gireceğini anlatan Kenani, son yıllarda özellikle ekonomi ve ticaret alanındaki ikili ilişkilerin ivme kazandığını kaydetti.