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5 Kas 2022 17:05

Çavuşoğlu Etiyopyalı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu Etiyopyalı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

TRT Haber'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Etiyopyalı mevkidaşı Mekonnen ile görüştüğünü belirterek, "Etiyopya’daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık" ifadesini kullandı.

Borrell ile de bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu'nda Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi görüştüğünü belirterek, "İkili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık" paylaşımında bulundu.

News Code 1905692

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