Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 adımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu:

"Olumlu bir adım, artık nihayete ulaşması ve yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve mevcutlarının modernizasyonlarının da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın bir anlamı olmadığını da daha önce de söylemiştik."

"Rusya ile angajmanımız devam ediyor"

Rusya ile tahıl anlaşmasının sorunsuz şekilde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Rusya ile bu süreçte de angajmanımız devam ediyor. Tahıl anlaşmamızın işleyişi sorunsuz şekilde devam ediyor. Diğer tarafta bazı konularda Türkiye'nin arabuluculuğunun devam etmesi ve ikili ilişkiler konusunda da temaslarımız devam ediyor. Sadece Ukrayna konusunda değil Libya dahil bölgesel konularda da angajmanımız sürüyor. Suriye konusunda üçlü bir Astana formatımız var. Teknik düzeyde görüşmeler birkaç hafta önce Astana'da yapılmıştı. Henüz anayasa Komisyonumuzun 9'uncu toplantısı konusunda bir karar alamadık. Özellikle Rusya'nın İsviçre'ye vize sıkıntısını gündeme getirerek gitmek istemediğini de biliyoruz, alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Ama siyasi sürecinde hızlanması gerekiyor. Kalıcı istikrar için bunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Rusya ile her konuda görüş birliğimiz olmasa da angajmanımız devam ediyor."

Bakan Çavuşoğlu, hafta sonuna doğru Rusya'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşini'nin Türkiye'ye geleceği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: TRT Haber