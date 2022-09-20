Çavuşoğlu ve Mikdad New York'ta bir araya gelebilir

Arapça yayınlanan Al-Watan gazetesine konuşan Ankara'daki Batılı kaynaklar, Suriye ve Türk istihbarat teşkilatları arasında yürütülen güvenlik görüşmelerinin yakında son bulacağını bildirdi.

Batılı diplomatlara göre, Şam ile Ankara arasındaki diplomatik görüşmeler önümüzdeki ay başlayacak. Diplomatik temaslar önümüzdeki ay veya 2022 öncesi iki ülkenin dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeyle zirveye ulaşacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad belki de New York'ta devam eden BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında bir araya gelebilir.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediklerini ve gerekmesi halinde bu görüşme için platform sağlayabileceklerini belirtmişti.

Geçenlerde Bakan Çavuşoğlu, Ekim 2021’deki Bağlantısızlar Zirvesi’nde Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile ayaküstü sohbet ettiğini açıklamıştı.