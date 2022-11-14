İran ile Türkmenistan arasındaki sınır kapılarının durumu

İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu’na bağlı Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Cevad Hidayeti bugün yaptığı açıklamada, “İran ile Türkmenistan arasında Sarhas, Lütfabad, Bacgiran ve İnceburun olmak üzere dört resmi sınır kapısı bulunuyor.” dedi.

İran ile Türkmenistan arasındaki sınır kapılarının durumuna dair Hidayeti, “Şu anda Bacgiran dışında 3 sınır kapısı aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.” ifadesini kullandı.

Hidayeti, Türkmenistan’a ait tırların İran üzerinden Türkiye’ye gittiğini de sözlerine ekledi.

Türkmenistan yönetimi, 1 Haziran itibarıyla İran sınırından gelen uluslararası tırların toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişine izin vermişti.