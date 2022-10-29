Rusya: Kuzey-Güney Koridoru Süveyş Kanalı'nın yerini alabilir

Sputnik'e göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'na katılan Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun (INSTC) önemi hakkında konuştu.

Rus yetkili, “Fars Körfezi, Hindistan, Çin ve Afrika ülkelerine erişimi olan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gelecekte Süveyş Kanalı'nın gerçek bir rakibi olabilir.” dedi.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC)

Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demiryollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol. Bu bağlantılar Rusya’nın demiryolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan’a erişimini sağlayacak.

2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. INSTC'ye katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle, Avrasya’nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir.