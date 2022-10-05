İran heyeti Moskova'ya gitti

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir başkanlığındaki heyet Moskova’da düzenlenmesi planlanan 2. Hazar Ekonomik Forum’una katılmak üzere bugün Rusya'ya gitti.

5-6 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek foruma Hazar bölgesinin beş ülkesi olan Azerbaycan, İran, Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya’nın temsilcileri katılacaklar ve ülkeler arasındaki önemli konuları masaya yatıracaklar.

Hazar Ekonomik Forumu kapsamında, 29 Haziran 2022’de Aşkabat’ta yapılan 6. Hazar Zirvesi’nin sonuçları dikkate alınarak ulaşım, lojistik, enerji, turizm ve sağlık alanlarındaki önemli konular istişare edilecek, ayrıca üretim modernizasyonuna ilişkin görüş alışverişi yapılacak.

1. Hazar Ekonomik Forumu, 12 Ağustos 2019’da Hazar Denizi’nin Türkmenistan kesiminde yer alan Avaza Milli Turizm Bölgesi’nde yapılmıştı.