İran ile Ermenistan yeni bir ulaşım koridoru kuruyor

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Tahran'da Ermenistan Bölgesel Yönetimi ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile görüştü.

Görüşmede Doğu Azerbaycan'da yürütülen Nurduz-Verzigan-Tebriz hattı projesinin tamamlanması üzerinde mutabık kalındı.

Bakan Kasımi, bu projeyle Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun daha da gelişeceğini ifade ederek, "Doğu Azerbaycan eyaletinde Ermenistan'ı Fars Körfezi'ne bağlayan yeni koridorun oluşturulmasıyla birlikte iki ülkenin karayolu taşımacılığı kapasitesi büyük ölçlüde artacak." dedi.

İran'ın Ermenistan'a inşaat ve yol yapımı alanında mühendislik hizmetleri sunabileceğini aktaran Kasımi, İran firmalarının iki ülke arasındaki taşımacılığın geliştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demiryollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol. Bu bağlantılar Rusya’nın demiryolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan’a erişimini sağlayacak.

2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. INSTC'ye katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle, Avrasya’nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir.