İran'dan Avrupa'ya uyarı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşma konusunda ABD ile aralarındaki mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, "Son mesajımız 72 saatten daha kısa bir süre önceydi, Amerikalılar nükleer anlaşma için aceleleri olduğuna dair bir mesaj gönderdiler. Ancak yaptığı röportajlar KOEP (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) anlaşmasının ABD'nin önceliği olmadığını ileri sürüyorlar." dedi.

ABD'yi ikiyüzlü davranmakla suçlayan Emir Abdullahiyan, "Güçlü yaptırımları aşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz, müzakere için pazarlık yapmadan sonuç almak için müzakere masasına oturduk." dedi.

Emir Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulundan Tahran aleyhine karar çıkarmak isteyen Avrupa tarafını uyardı ve, "Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dahil bazı Avrupalı bakanlarla konuyu görüştük ve Avrupalı ​​taraflara gerekli mesajları gönderdik. Avrupalılar bu yapıcı olmayan davranışını durdurmazsa, bizim etkili tepkimizle karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.