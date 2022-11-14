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14 Kas 2022 10:09

UAEA Yönetim Kurulu İran gündemiyle toplanıyor

UAEA Yönetim Kurulu İran gündemiyle toplanıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Ukrayna’daki nükleer güvenlik, İran’ın nükleer faaliyetleri gibi önemli konuları ele almak üzere 16 Kasım’da Viyana'da toplanacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 10.30'da Viyana'da başlayacak.

16-18 Kasım tarihlerinde kapalı olarak yapılacak toplantıda 2231 sayılı BMGK kararı uyarınca İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerini denetleme, Ukrayna'da nükleer güvenlik, AUKUS bağlamında nükleer maddelerin transferi, Kuzey Kore'nin nükleer programı gibi konular masaya yatırılacak.

Çarşamba günü gerçekleştirdiği üç aylık toplantıda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

News Code 1905840

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