UAEA'dan bir heyet Tahran'a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Kenani, İran'dan bir heyetin Viyana'yı ziyaret ettiğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetklileriyle görüştüğünü belirterek, "İran, koruma önlemleri konularını çözmek için yapıcı iletişimini sürdürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir heyetin İran'ı ziyaret etmesi ve görüşmelere devam etmesi konusunda mutabık kalındı" dedi.

Avrupa Birliği'nin İran karşıtı yaptırım kararına değinen Kenani, "Maalesef Avrupa ülkelerinin aceleci ve yapıcı olmayan tutumlarına tanık oluyoruz. UAEA ile teknik görüşmeler devam ederken ve aynı zamanda UAEA heyetinin Tahran ziyareti sırasında AB'den böyle eylemlere tanık olmaktayız. Avrupalı ​​tarafları diplomasiye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun, bugün Kuzey Irak'taki terör yuvalarını insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurduğunu açıklayan Kenani, "Terör tehditleri ve terör örgütleri yok edilene kadar operasyonlarımız sürecek." açıklamasını yaptı.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki gürüşmelere atıfta bulunan İranlı sözcü, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerde Irak hükümetinin rolünün sona erdirilmesini onaylamıyorum" diye kaydetti.

İran silahlarının Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya satıldığı iddiası hakkında Kenani şu açıklamalarda bulundu:

"İran, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya herhangi bir teçhizat ve silah göndermedi. İran'ın Rusya ile savunma işbirliği ikili çerçevede ve yasaldır.

İran'ın Ukrayna'ya karşı aktif tarafsızlık politikasına bağlı olduğunu defalarca belirttik.İki ülke ile olan iyi ilişkiler nedeniyle iki tarafı doğru yola döndürmeye çalıştık ve işbirliğimiz ikili çerçevededir.

İran herhangi bir askeri ittifakın üyesi değildir ancak ulusal güvenliğimizin tehlikede olduğunu gördüğümüzde tepki veririz. Ukrayna konusunda olumlu bir rol oynamaya çalıştık"

Nasır Kenani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarına ilişkin olarak, "İran'ın ilkeli politikasının iyi komşuluk ve tüm komşularla ilişkileri geliştirme politikasına dayandığını ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de bu kuralın bir istisnası olmadığını vuguluyorum. Kimse İran'ın mantıklı ve temkinli tutumunu yanlış anlamasın" ifadelerinde bulundu.

Vinaya görüşmelerine atıfta bulunan Kenani, "İletişim kanalları hala aktif, İran diyalog sürecini ilerletmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için yapıcı girişimlerde bulundu. Müzakerelerin seyrini sürdürmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

Kenani, İran-Lübnan ilişkileri hakkında, "İran ile Lübnan'ın işbirliği dostanedir. Lübnan'a yönelik tek taraflı yaptırımlar yasal değil. ABD'nin Lübnan'a yönekik akaryatıt yaptırımı Lübnan milletine yaptırımdır. İran tek taraflı yaptırımları tanımıyor" dedi.