Nijerya'da 13 terörist etkisiz hale getirildi

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, İmo eyaletinde IPOB üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Danmadami, operasyonlarda 13 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 6 teröristin de yakalandığını kaydetti.
Operasyonlarda, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) kaybolan seçmen kaydı makinesinin bulunduğunu aktaran Danmadami, teröristlere ait 19 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları tarafından zaman zaman saldırılar düzenleniyor. IPOB'un son olarak 14 Kasım'da İmo eyaletinde düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Kaynak: AA
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