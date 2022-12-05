Nijerya'da seçim komisyonu ofisine saldırı

TRT Haber'e göre, INEC İletişim ve Seçmen Eğitim Komisyonu Başkanı Festus Okoye, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Orlu bölgesindeki INEC ofisine saldırı düzenlendiğini belirtti.

Okoye, saldırıda ofisin hasar gördüğünü, sandıklar ve yüzlerce seçmen kartının kül olduğunu ifade etti.

Silahlı kişiler, 28 Kasım'da Ebonyi eyaletindeki ofise de saldırı düzenlemişti.

Nijerya'da, devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları 29 Eylül'de barış anlaşması imzalamıştı.

INEC Başkanı Mahmood Yakubu, 12 Kasım'daki açıklamasında, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle halkı şiddet olaylarından kaçınmaları konusunda uyarmıştı.