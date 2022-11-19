İram Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası heyecanı

Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'nın açılış tarihi bir gün erkene alındı. Senegal-Hollanda maçıyla başlaması öngörülen 2022 FIFA Dünya Kupası takviminde, ev sahibi ülkenin başvurusu ile değişikliğe gidildi. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek. 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda mücadele edecek İran Milli Futbl Takımı ise bu oyunlarına katılmak üzere 14 Kasım'da Katar'a gitti.

İran'ın kupaya katılma mücadelesi

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olarak bilinen dünya kupası'na katılmayı başaran ve İngiltere, ABD ve Galler ile B Grubu'nda yer alan İran Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran takımı, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçmişti.

İkinci turda Irak, Bahreyn, Hong Kong ve Kamboçya ile karşıkarşıya gelen milli takımı, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından C Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura yükselmeyi başarmıştı.

Altıncı kez olarak bu turnuvaya katılmayı başaran İran takımının bu oyunlardaki ilk rakibi İngiltere futbol takımı olacak.

Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürmüştü. Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan karşısında elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından İran, 25 puanla grup lideri olarak Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım olmuştu.

Lider tamamladığı iki grupta rakip filelere toplam 49 gol atan ve kalesinde sadece 8 gol gören İran, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla elde etmişti:

İkinci tur

C Grubu

Hong Kong-İran: 0-2

İran-Kamboçya: 14-0

Bahreyn-İran: 1-0

Irak-İran: 2-1

İran-Hong Kong: 3-1

İran-Bahreyn: 3-0

Kamboçya-İran: 0-10

İran-Irak: 1-0

İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu

Altıncı kez olarak bu turnuvaya katılmayı başaran İran takımının bu oyunlardaki ilk rakibi İngiltere futbol takımı olacak. İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu ise şu şekilde:

Alireza Beiranvand- Amir Abedzadeh- Hossein Hosseini- Payam Niazmand- Mejid Hosseini- Hossein Kanani- Morteza Pouraliganji- Milad Mohammadi- Ehsan Hajsafi- Ramin Rezaian- Abolfaz jalali- Said Ezatolahi- Ali Karimi- Ahmad Nourollahi- Rouzbeh Cheshmi- Vahid Amiri- Saman Ghoddos- Alireza Jahanbakhsh- Mehdi Torabi- Sardar Azmoun- Mehdi Taremi- Karim Ansarifard