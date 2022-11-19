Batılılar demokrasi bahanesiyle tüm dünyayı talan etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün İsfahan kentinin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei, İsfahan'ı "kültür, bilim ve cihad kenti" olarak nitelendirdi.

İsfahan eyaletindeki su sorununun önemli bir mesele olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, "Bu konuyla bizzat kendim ilgileniyorum. Bu sorunu çözmek için iyi çalışmalar yapılıyor." dedi.

Ayetullah Hamanei, 8 yıllık İran-Irak savaşının önemli bir olay olduğunu anlatarak, “O dönemde NATO, ABD, Sovyetler Birliği ve hatta Sovyetler Birliği'ne pek bağımlı olmayan Yugoslavya gibi bazı Avrupa ülkeleri Saddam'ın yanındaydı; Bütün dünya bir cephede, İran İslam Cumhuriyeti de karşı cephedeydi. Bu savaşta elimiz boş olmasına rağmen İran halkının büyük iradesiyle parlak bir zafer elde ettik." ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel istikbar gücünün bizimle ile olan sorunu İran’ın gelişmesidir. İran İslam Cumhuriyeti geliştiğini dünyaya gösterirse, Batı dünyasının liberal demokrasi mantığı geçersiz olacaktır.

Batılılar, iki asırdan fazla bir süredir liberal demokrasi bahanesiyle tüm dünyayı talan ettiler. Bir yerde özgürlük yok dediler, başka yeri de demokrasi yok deye işgal ettiler. Demokrasiyi tesis etme bahanesiyle o ülkenin varlığını yağmaladılar. Hindistan ve Çin gibi birçok zengin ülkenin iflas etmesi pahasına Avrupa zengin oldu.

Bunun diğer bariz örneği de Afganistan'dır. Amerikalılar 20 sene Afganistan'da suç ve cinayet işlediler ve 20 yıl sonra Afganistan'ı savaştığı aynı hükümete teslim ettiler. ABD güçleri skandalla bu ülkeden ayrıldı."