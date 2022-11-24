  1. Kültür
24 Kas 2022 14:06

İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı

İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı

Ünlü Türk tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Ortaylı, koronavirüse yakalandı. Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Karar'da yer alan bilgiye göre, Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu olan Ortaylı'nın testinin pozitif çıkması nedeniyle program ertelendi.

Ünlü tarihçiye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” açıklamasında bulundu.

News Code 1906037

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