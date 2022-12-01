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1 Ara 2022 20:24

İran ve Katar dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran ve Katar dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abullahiyan ikili ilişkilerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Katar Emiri'ne ileterek, 2022 Dünya Kupası futbol maçlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Katar hükümetini ve halkını tebrik etti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani de Katar Emiri'nin İran'ın üst düzey yetkililerine selamlarını iletirken İran'ın Katar hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'na desteğini takdir etti.
 

News Code 1906190

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