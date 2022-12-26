Rusya'nın İran'la ticaret verileri açıklandı

Sputnik’in haberine göre, Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) yayınladığı verilere göre İran ve Rusya arasındaki ikili ticaret 2022 Ocak-Ekim döneminde 4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir İvin, "Bu dönemde Rusya'nın ihracatı yüzde 27, İran'dan ithalatı ise yüzde 10 arttı" dedi.

İzvestia'ya konuşan Rusya Ticaret ve Sanayi Odası (TPP RF) Başkanı Sergey Katirin, İran ile ticaretin Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları nedeniyle arttığını kaydetti.

Katirin, "İran, Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya ile ticarette bir lojistik köprüdür." dedi.

Tüm ambargolara rağmen ayakta durabilen İran’ın yaptırımları delme hususunda eşsiz bir deneyime sahip olduğunu anlatan Sergey Katirin, “Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında 17 Ekim 2019'da yürürlüğe giren geçici serbest ticaret anlaşmasının ticaret hacminin büyümesini kolaylaştıracağı açıktır." diye konuştu.