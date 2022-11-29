  1. Ekonomi
29 Kas 2022 13:19

İran- Suriye ekonomik işbirliği Şam'da ele alındı

İran- Suriye ekonomik işbirliği Şam'da ele alındı

İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani bu ülkenin Ekonomi Bakanı Muhammed Samir el Halil ile bir araya gelerek ekonomik işbirliğini görüştü.

İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani bu ülkenin Ekonomi Bakanı Muhammed Samir el Halil ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede İran ve Suriye'nin ekonomik işbirliğindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
 

News Code 1906137

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