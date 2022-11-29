İran- Suriye ekonomik işbirliği Şam'da ele alındı

İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani bu ülkenin Ekonomi Bakanı Muhammed Samir el Halil ile bir araya geldi.
Taraflar bu görüşmede İran ve Suriye'nin ekonomik işbirliğindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani bu ülkenin Ekonomi Bakanı Muhammed Samir el Halil ile bir araya gelerek ekonomik işbirliğini görüştü.
İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani bu ülkenin Ekonomi Bakanı Muhammed Samir el Halil ile bir araya geldi.
Taraflar bu görüşmede İran ve Suriye'nin ekonomik işbirliğindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
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