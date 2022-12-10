Avrupa Konseyi: Demirtaş derhal serbest bırakılsın

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen hâlen tutuklu. AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, tahliye kararın “derhal” uygulanmasını talep etti. AİHM Aralık 2020’de, 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan Demirtaş’ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının ihlal edildiğine yönelik karar almıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, daha önce de Demirtaş hakkındaki tahliye kararlarının derhal uygulanmasını istemişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararını Twitter hesabından paylaşan Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, "AK Bakanlar Komitesi bir kez daha Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesini ve aynı delillerle tekrar tutuklanmasına ilişkin AYM’nin 3 yıldır elinde beklettiği dosyada da AİHM kararındaki 18. madde tespitlerine uygun bir karar verilmesini istedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gazete Duvar